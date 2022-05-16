حوادث
التحقيق في وفاة معتقل بالمهدية
باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، الخميس الماضي، بحثا قضايا تحت إشراف النيابة العامة، حول وفاة موقوف كان موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية، لمعرفة ظروف وقوعها. وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن وفاة المشتبه فيه، جاءت بعد نقله إلى المستشفى المحلي، إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة. وأضافت المصادرأكمل القراءة »
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