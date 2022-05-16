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حوادث

التحقيق‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬معتقل‭ ‬بالمهدية‭ ‬

منذ 31 دقيقة
النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمرت‭ ‬بتشريح‭ ‬الجثة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭                                            (‬أرشيف‭)‬
باشرت‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬التابعة‭ ‬للمنطقة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للأمن‭ ‬بالمهدية،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬بحثا‭ ‬قضايا‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حول‭ ‬وفاة‭ ‬موقوف‭ ‬كان‭ ‬موضوعا‭ ‬تحت‭ ‬تدابير‭ ‬الحراسة‭ ‬النظرية،‭ ‬لمعرفة‭ ‬ظروف‭ ‬وقوعها‭.‬ وكشفت‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬للبحث،‭ ‬أن‭ ‬وفاة‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه،‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬المحلي،‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬لأزمة‭ ‬صحية‭ ‬طارئة‭.‬ وأضافت‭ ‬المصادر‭أكمل القراءة »


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منذ 31 دقيقة


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