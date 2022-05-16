وطنية
أوامر ملكية بمواصلة الصناعات الحربية
جلالته دعا إلى توفير السكن المجاني لـ”عائلات شهداء ومكفولي الأمة” دعا الملك محمد السادس، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الملكي، ومواصلة مخطط التجهيز، وتطوير القوات المسلحة الملكية. ووجه الملك القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، «الأمر اليومي»، أولأكمل القراءة »
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