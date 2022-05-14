الصباح الفني
“مالوما” في حفل بمراكش
سيكون جمهور الفنان الكولومبي مالوما بالمغرب، على موعد مع حفل ضخم من توقيعه سينظم خلال الأسابيع المقبلة بمراكش. وأعلن مالوما العودة إلى المغرب لإحياء سهرة فنية، ضاربا، حسب ما جاء في فيديو، موعدا مع جمهوره من خلال الحفل الذي سيقام فاتح يوليوز المقبل بالملعب الكبير للمدينة، في إطار جولة فنيةأكمل القراءة »
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