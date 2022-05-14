fbpx
الصباح الفني

‭ “‬مالوما‭” ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بمراكش

منذ 3 دقائق
مالوما‭ (‬خاص‭)‬
سيكون‭ ‬جمهور‭ ‬الفنان‭ ‬الكولومبي‭ ‬مالوما‭ ‬بالمغرب،‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬حفل‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬توقيعه‭ ‬سينظم‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬بمراكش‭.‬ وأعلن‭ ‬مالوما‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬لإحياء‭ ‬سهرة‭ ‬فنية،‭ ‬ضاربا،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬فيديو،‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬جمهوره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬فاتح‭ ‬يوليوز‭ ‬المقبل‭ ‬بالملعب‭ ‬الكبير‭ ‬للمدينة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬فنية‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة