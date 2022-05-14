الرياضة
إفلاس الأندية… ضريبة التهور
الأزمة تتفاقم سنة بعد أخرى وسوء التدبير وضعف المستوى أبرز الأسباب تراكمت عدة عوامل على الأندية الوطنية لكرة القدم حتى صارت تواجه مصاعب كبيرة في تحقيق التوازن المالي، بل بدا عدد كبير منها على حافة الإفلاس. ويقف سوء التسيير وغياب الحكامة في مقدمة الأسباب التي أدت إلى إفلاس الأندية، خصوصاأكمل القراءة »
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