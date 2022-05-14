وطنية
“أكسا برتنرز” تبيع 80 % من فرعها للإنجاد
باعت «أكسا برتنرز» 80 في المائة من مساهمتها في «أكسا إنجاد المغرب» لفائدة «هولدينغ» مساهمة «إكسبانسو»، المملوكة للمهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما ستحتفظ بنسبة 20 في المائة من الرأسمال. وأعلن الطرفان عن التوصل إلى اتفاق، تبيع بمقتضاه «أكسا برتنرز» لفائدة المهدي التازي، عبر شركة «إكسبانسو»، مساهمتهاأكمل القراءة »
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