fbpx
وطنية

“أكسا برتنرز” تبيع 80 % من فرعها للإنجاد

منذ 29 ثانية
باعت «أكسا برتنرز» 80 في المائة من مساهمتها في «أكسا إنجاد المغرب» لفائدة «هولدينغ» مساهمة «إكسبانسو»، المملوكة للمهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما ستحتفظ بنسبة 20 في المائة من الرأسمال. وأعلن الطرفان عن التوصل إلى اتفاق، تبيع بمقتضاه «أكسا برتنرز» لفائدة المهدي التازي، عبر شركة «إكسبانسو»، مساهمتهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 29 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة