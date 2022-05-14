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الرياضة

ملتقى الرباط يعود إلى الواجهة

منذ 3 دقائق
جامعة القوى حددت 5 يونيو موعدا لتنظيمه وتعقد ندوة الاثنين تعقد الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ندوة صحافية بعد غد (الاثنين)، انطلاقا من الرابعة عصرا بمقرها بالرباط، لتسليط الضوء على الدورة 13 من ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، المقرر إجراؤه في 5 يونيو المقبل بملعب الأمير مولاي عبد اللهأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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