الصباح الفني
قالوا
واكد كتب الممثل عمرو واكد في “تويتر”: “مشكلة المتطرف الديني أنه يعتقد أنه “بواب” أو فرد أمن الجنة، الذي يسمح بدخول الفرد منا أو منعه”. باي كتب الممثل سعيد باي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لا نفهم الحياة سوى بالنظر إلى الوراء، لكن لا نعيشها إلا بالسير نحو الأمام”.أكمل القراءة »
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