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الحاج بلعيد بمهرجان “أمزاد”
انطلقت أمس (الجمعة) بتزنيت، الدورة الثانية لمهرجان “أمزاد” للتراث الموسيقي الذي تنظمه المديرية الإقليمية للثقافة بتزنيت. وأوضحت المديرية الإقليمية أن هذه الدورة، تنظم احتفالا باليوم الوطني للموسيقى وبشهر التراث تحت شعار”دور التراث الثقافي اللامادي في تعزيز التنمية المستدامة”، مضيفة أن المهرجان يهدف إلى المحافظة على التراث الموسيقي الأمازيغي والتعريف بهأكمل القراءة »
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