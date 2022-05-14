اذاعة وتلفزيون
تكريم واتلي وفركوس بمهرجان مكناس للدارما
البحرين ضيف شرف ومشاركة 9 أفلام و7 مسلسلات في المسابقة أعلنت جمعية “العرض الحر” عن تنظيم الدورة 11 من مهرجان مكناس للدراما التلفزية، بين 27 و31 ماي الجاري، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومجلس جهة فاس مكناس، وجماعة مكناس، وتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية. وأوضحأكمل القراءة »
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