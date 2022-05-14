مجتمع
الداخلية تنعش المقاولات المعسرة
دورية لفتيت تدعو إلى تمديد آجال إنجاز الصفقات أمام ارتفاع أسعار المواد الأولية تجاوبت الحكومة مع مطالب المقاولات، بشأن مراعاة الظرفية الصعبة التي تمر منها، بسبب تداعيات الجائحة وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق، ما أثر على الأوراش والمشاريع التي توجد قيد الإنجاز. وسارع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلىأكمل القراءة »
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