fbpx
مجتمع

الداخلية‭ ‬تنعش‭ ‬المقاولات‭ ‬المعسرة

منذ 3 دقائق
دورية‭ ‬لفتيت‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬آجال‭ ‬إنجاز‭ ‬الصفقات‭ ‬أمام‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأولية تجاوبت‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬المقاولات،‭ ‬بشأن‭ ‬مراعاة‭ ‬الظرفية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬منها،‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬الجائحة‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬الأوراش‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬قيد‭ ‬الإنجاز‭.‬ وسارع‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة