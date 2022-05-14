الرياضة
الدفاع يستعيد الجعواني والشيشان
يسترجع الدفاع الجديدي خدمات لاعبيه مصطفى الشيشان ومحمد الجعواني، خلال مباراة فريقهما أمام اتحاد طنجة، ضمن الدورة 24 من البطولة الاحترافية، بعد غد (الاثنين) بملعب العبدي بداية من السادسة والربع. وغاب اللاعبان خلال المباراة الأخيرة أمام الرجاء، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لصفر، بسبب جمعهما لأربع بطائق صفراء. وعانى المدربأكمل القراءة »
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