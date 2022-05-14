وطنية
إخوان صديقي يقاطعون دورة ماي
قاطع أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط، الجلسة الثالثة لدورة ماي، معتبرين قراراتها غير قانونية، بسبب ما اعتبروه خرقا للقوانين الجارية بها العمل، بخصوص إعادة برمجتها في جلسة أول أمس (الخميس)، بعد أن حددت وقت انعقادها في 18 ماي الجاري. ويأتي قرار مقاطعة إخوان محمد صديقي، العمدة السابق للرباط، بعدأكمل القراءة »
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