الصباح الفني
مبدعون في ضيافة “الشارقة القرائي”
المصري هنيدي والسوري طرقان يلتقيان أطفال المعرض سيكون زوّار “مهرجان الشارقة القرائي للطفل”، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي، وتنظمه “هيأة الشارقة للكتاب” على موعد مع مجموعة من أبرز الأدباء والكتّاب والممثلين الإماراتيين والعرب. وحل على دورة هذه السنة، التي تستمر إلى غاية 22 ماي الجاري، الفنان المصري محمد هنيدي، كماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا