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الصباح الفني

مبدعون‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ “‬الشارقة‭ ‬القرائي‭”‬

منذ 3 دقائق
المصري‭ ‬هنيدي‭ ‬والسوري‭ ‬طرقان‭ ‬يلتقيان‭ ‬أطفال‭ ‬المعرض سيكون‭ ‬زوّار‭ “‬مهرجان‭ ‬الشارقة‭ ‬القرائي‭ ‬للطفل‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬فعالياته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬وتنظمه‭ “‬هيأة‭ ‬الشارقة‭ ‬للكتاب‭” ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتّاب‭ ‬والممثلين‭ ‬الإماراتيين‭ ‬والعرب‭.‬ وحل‭ ‬على‭ ‬دورة‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬22‭ ‬ماي‭ ‬الجاري،‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬هنيدي،‭ ‬كما‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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