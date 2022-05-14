حوادث
فيديو يطيح بسارق النساء بطنجة
أطاح شريط فيديو جرى تداوله، أخيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بلص خطير متخصص في سرقة النساء تحت التهديد باستخدام سلاح أبيض، وسقط في شباك رجال الأمن، الثلاثاء الماضي، بعد أن أحدث حالة من الخوف والفزع بين فتيات المدينة، اللواتي تعرضن للاعتداء وسلب ما بحوزتهن من أموال وممتلكات وهواتف محمولة. وكشفأكمل القراءة »
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