حوادث
اعتقال مسؤولة بنك اختلست 200 مليون
افتحاص داخلي أظهر تلاعبها في أموال زبناء الوكالة التابعة للدولة أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الخميس)، بإيداع مسؤولة بوكالة بنكية بجهة الرباط سلا القنيطرة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بعد اتهامها باختلاس 200 مليون سنتيم من الوكالة التي تشتغل فيها.أكمل القراءة »
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