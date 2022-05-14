الرياضة
رسالة رياضية: غموض
منذ بدء النقاش حول مستقبل المدرب وحيد خاليلوزيتش ظهر موقف رسمي واحد من الجامعة هو نفي خبر إقالته، ردا على خبر تداولته وسائل الإعلام. وعدا ذلك، ظل الحديث في هذا الموضوع منحصرا على خلاف الجامعة مع المدرب حول اللاعبين الثلاثة المغضوب عليهم حكيم زياش وأمين حارث ونصير مزراوي، خصوصا عبرأكمل القراءة »
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