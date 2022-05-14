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الرياضة

موسيماني مهدد بالغياب عن النهائي

منذ 3 دقائق
بات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مهددا بالغياب عن نهائي عصبة الأبطال في حال تأهل فريقه، بعد تدوينة على”تويتر»، كتب فيها «أوقف الرشوة بكاف”، على خلفية منح الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المغرب، شرف تنظيم نهائي الأغلى في المنافسات القارية بملعب محمد الخامس بالبيضاء. وتوقعت مصادر إعلامية قريبة من “كاف”،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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