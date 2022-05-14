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حوادث

ترند: العقاب‭ ‬أولا‭ ‬وأخيرا

منذ 43 ثانية
المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬الشرطي‭ ‬بلغت‭ ‬280‭ ‬مليونا‭ ‬
تفاعل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬إعتقال‭ ‬الشرطي‭ ‬ومديرة‭ ‬المؤسسة‭ ‬البنكية،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ (‬م‭.‬أ‭)‬،‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬تطبيق‭ ‬أقصى‭ ‬العقوبات‭ ‬عليهما،‭ ‬نظرا‭ ‬لخيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬وإهانة‭ ‬المهنة‭ ‬الشريفة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭ ‬مع‭ ‬إرجاع‭ ‬كل‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬نهبها‭. ‬صابرين‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬علقت‭ ‬على‭ ‬الخبر‭ ‬بالقول،‭ “‬لفقيه‭ ‬لي‭ ‬نتسناو‭ ‬براكتو‭ ‬دخل‭أكمل القراءة »


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