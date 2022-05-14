حوادث
ترند: العقاب أولا وأخيرا
تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع قضية إعتقال الشرطي ومديرة المؤسسة البنكية، إذ أكد (م.أ)، أنه يجب تطبيق أقصى العقوبات عليهما، نظرا لخيانة الأمانة وإهانة المهنة الشريفة التي ينتمي إليها مع إرجاع كل الأموال التي نهبها. صابرين هي الأخرى علقت على الخبر بالقول، “لفقيه لي نتسناو براكتو دخلأكمل القراءة »
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