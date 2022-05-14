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مجتمع

القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬يطلق‭ ‬رقمنة‭ ‬البطاقات‭ ‬البنكية

منذ 3 دقائق
أبرم‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬للمغرب‭ ‬شراكة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ “‬ماستركارد‭”‬،‭ ‬بهدف‭ ‬طرح‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬ومنتوجات‭ ‬وخدمات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المغربية‭ ‬لجعل‭ ‬المعاملات‭ ‬اليومية‭ ‬بديهية،‭ ‬سهلة،‭ ‬شفافة‭ ‬وآمنة‭.‬ وأصبح‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬للمغرب،‭ ‬بذلك،‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬إفريقي‭ ‬يطلق‭ ‬خدمة‭ ‬رقمنة‭ ‬البطاقات‭ ‬البنكية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬معيار‭ “‬ماستركارد‭” ‬للتمكين‭ ‬الرقمي‭ ‬للتجار‭.أكمل القراءة »


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