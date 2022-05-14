مجتمع
القرض الفلاحي يطلق رقمنة البطاقات البنكية
أبرم القرض الفلاحي للمغرب شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع “ماستركارد”، بهدف طرح تكنولوجيا ومنتوجات وخدمات جديدة في السوق المغربية لجعل المعاملات اليومية بديهية، سهلة، شفافة وآمنة. وأصبح القرض الفلاحي للمغرب، بذلك، أول بنك إفريقي يطلق خدمة رقمنة البطاقات البنكية على مواقع التجارة الإلكترونية، التي تدعم معيار “ماستركارد” للتمكين الرقمي للتجار.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا