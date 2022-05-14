ملف الصباح
الضريبة على الدخل أكبر مصدر جبائي
73 في المائة منها تقتطع من المنبع وقطاعات اقتصادية خارج المنظومة تشكل الضريبة على الدخل أحد المصادر الأساسية للمنظومة الجبائية، بالنظر إلى حجم مساهمتها في تمويل خزينة الدولة، واتساع الخاضعين إليها. ورغم التوصيات المتتالية لمختلف المناظرات الوطنية حول ضرورة إقرار منظومة جبائية تتسم بالإنصاف، وتخفف الضغط الضريبي، على فئات المأجورينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا