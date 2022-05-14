حوادث
الشرطي والمديرة… جنس ومال وسلطة
العميد أدين بثماني سنوات سجنا والمديرة بثلاث سنوات حبسا نافذا وإرجاع المبلغ المختلس قال أحدهم يوما، “من قال إن المال هو كل شيء؟ هذا غير صحيح، الحب هو أهم ما في الحياة، ولذلك فأنا أحب المال”.. ذلك هو لسان حال شرطي تزنيت الذي سقط بمعية خليلته مديرة وكالة بنكية، فيأكمل القراءة »
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