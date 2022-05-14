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حوادث

الشرطي‭ ‬والمديرة‭… ‬جنس‭ ‬ومال‭ ‬وسلطة

منذ 28 ثانية
الوكيل العام للملك تابع الشرطي والمديرة في حالة اعتقال (أرشيف)
العميد‭ ‬أدين‭ ‬بثماني‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬والمديرة‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭ ‬وإرجاع‭ ‬المبلغ‭ ‬المختلس قال‭ ‬أحدهم‭ ‬يوما،‭ “‬من‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المال‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬شيء؟‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬الحب‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فأنا‭ ‬أحب‭ ‬المال‭”.. ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬لسان‭ ‬حال‭ ‬شرطي‭ ‬تزنيت‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬بمعية‭ ‬خليلته‭ ‬مديرة‭ ‬وكالة‭ ‬بنكية،‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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