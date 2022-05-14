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مجتمع

فوضى‭ ‬شركات‭ ‬الملاحة‭ ‬بميناء‭ ‬طنجة

منذ 3 دقائق
فوضى‭ ‬عارمة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يثيرها‭ ‬مستخدمون‭ ‬تابعون‭ ‬لبعض‭ ‬شركات‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬العاملة‭ ‬بميناء‭ ‬طنجة‭ ‬المتوسط‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهي‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬على‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬أطوارها‭ “‬الصباح‭” ‬بهذا‭ ‬المنفذ‭ ‬البحري‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مفخرة‭ ‬للملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬ببلادنا،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬استقت‭ ‬تصريحات‭ ‬حية‭ ‬من‭ ‬متضررين‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬والأساليب‭أكمل القراءة »


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