مجتمع
فوضى شركات الملاحة بميناء طنجة
فوضى عارمة تلك التي يثيرها مستخدمون تابعون لبعض شركات الملاحة البحرية العاملة بميناء طنجة المتوسط خلال الأيام الأخيرة، وهي الفوضى التي وقفت على عينة من أطوارها “الصباح” بهذا المنفذ البحري الهام الذي يعد مفخرة للملاحة البحرية ببلادنا، بداية من الأسبوع الجاري، حيث استقت تصريحات حية من متضررين من الفوضى والأساليبأكمل القراءة »
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