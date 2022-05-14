ملف الصباح
شهادات
الدولة تتملص استخلاص الجبايات من اختصاص وزارة المالية، لكن الدولة تملصت من واجباتها وكلفت الجماعات المحلية بالإنابة عنها، وبالتالي يجد المنتخبون حرجا في استخلاص الواجب الضريبي من الناخبين، في حين يجد الموظف البسيط نفسه مجبرا على أداء الضريبة لأنها تقتطع من المنبع. ونجد أصحاب الملاهي والحانات في منآى عن أداةأكمل القراءة »
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