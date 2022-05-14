fbpx
ملف الصباح

شهادات

منذ 3 دقائق
الدولة تتملص استخلاص الجبايات من اختصاص وزارة المالية، لكن الدولة تملصت من واجباتها وكلفت الجماعات المحلية بالإنابة عنها، وبالتالي يجد المنتخبون حرجا في استخلاص الواجب الضريبي من الناخبين، في حين يجد الموظف البسيط نفسه مجبرا على أداء الضريبة لأنها تقتطع من المنبع. ونجد أصحاب الملاهي والحانات في منآى عن أداةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة