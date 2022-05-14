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مجتمع

رفاق‭ ‬المخارق‭ ‬يطالبون‭ ‬بخطة‭ “‬مارشال‭”‬

منذ 3 دقائق
أشهر‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل‭ ‬ورقة‭ ‬التعهدات‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬بشأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬الشغل،‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭.‬ وأكدت‭ ‬أمال‭ ‬العمري،‭ ‬رئيسة‭ ‬فريق‭ ‬النقابة‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬العمومية‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬خصصت‭ ‬لموضوع‭ “‬معادلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتشغيل‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تعهدت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬بوضع‭ ‬سياسة‭ ‬هيكلية‭ ‬تعتمد‭أكمل القراءة »


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