مجتمع
رفاق المخارق يطالبون بخطة “مارشال”
أشهر الاتحاد المغربي للشغل ورقة التعهدات التي أطلقها البرنامج الحكومي، بشأن الاستثمار وتوفير فرص الشغل، في وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وأكدت أمال العمري، رئيسة فريق النقابة بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الشهرية التي خصصت لموضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، أن الحكومة تعهدت في إطار البرنامج الحكومي، بوضع سياسة هيكلية تعتمدأكمل القراءة »
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