حوادث
إيداع عصابة اللاعبين السجن
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، متابعة اللاعبين الثلاثة الممارسين في صفوف نادي الشباب الرياضي قصبة تادلة، الموقوفين في ملف تتعلق بتكوين عصابة إجرامية للسرقة، في حالة اعتقال. وكشفت مصادر “الصباح”، أن واقعة تقديم إحدى المشتكيات القاطنة بقصبة تادلة تنازلها لم تنفع المتهمين في شيء، بعد ثبوتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا