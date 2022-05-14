fbpx
حوادث

إيداع عصابة اللاعبين السجن

منذ 29 ثانية
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، متابعة اللاعبين الثلاثة الممارسين في صفوف نادي الشباب الرياضي قصبة تادلة، الموقوفين في ملف تتعلق بتكوين عصابة إجرامية للسرقة، في حالة اعتقال. وكشفت مصادر “الصباح”، أن واقعة تقديم إحدى المشتكيات القاطنة بقصبة تادلة تنازلها لم تنفع المتهمين في شيء، بعد ثبوتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 29 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة