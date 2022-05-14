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منذ 3 دقائق
أنغام تطرح “لوحة باهتة” طرحت النجمة أنغام، أغنيتها الجديدة “لوحة باهتة” عبر قناتها على “يوتيوب” من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور. وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددا مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها “حالة خاصة جدا”.أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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