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الرياضة

لجوء ليبيريا للمغرب يغضب جنوب إفريقيا

منذ 3 دقائق
وجهت رسالة إلى «كاف» تدعي فيها انعدام تكافؤ الفرص احتج اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم على إقامة مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الليبيري، في مركب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الجولة الثانية، من تصفيات المجموعة 11، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها بكوت ديفوار السنة المقبلة. وبعث اتحاد جنوبأكمل القراءة »


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