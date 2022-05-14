الرياضة
الجامعة تغير موقفها من وحيد
تتجه نحو تزكيته والصحافة البرتغالية تساند بواش والأسود مرشحون لمواجهة البرازيل تتجه الجامعة الملكية المغربية إلى تزكية وحيد خاليلوزيتش، ناخبا وطنيا، بعدما قبل بكافة الشروط، المتعلقة بعودة المغضوب عليهم إلى المنتخب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشفت مصادر متطابقة، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، لا يجد أي مبرر لإقالة خاليلوزيتش،أكمل القراءة »
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