الرياضة
مليار للرجاء مقابل مدكور
اللاعب يقترب من الرحيل والرجاء يراقب الزرهوني بات عبد الإله مدكور لاعب الرجاء الرياضي، أقرب للرحيل عن فريقه، نهاية الموسم الجاري، بعد عرض مغر من فرنسا. وأوضحت مصادر «الصباح» أن مدكور توصل بعرضين من فريقين فرنسيين، يمارسان بالقسم الأول «الليغ 1»، وهما ستراسبورغ وأنجي، الذي فضله بعد نجاح المفاوضات معأكمل القراءة »
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