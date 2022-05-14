مجتمع
15 مليارا لإنقاذ مستشفيات البيضاء
مجلس العمالة يمول عمليات نوعية في أربعة مستشفيات ويشيد مركزين جديدين للقرب يشرع مجلسا عمالة البيضاء وجهة البيضاء- سطات، في الأيام المقبلة، في تلقي عروض مشاريع توسيع أربعة مستشفيات إقليمية بالعمالة وتجهيزها بالمعدات وأجهزة الكشف، ثم العروض الخاصة بتشييد مركزين جديدين للقرب، بكلفة إجمالية لهما تصل إلى 15 مليار سنتيم.أكمل القراءة »
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