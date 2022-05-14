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مجتمع

15‭ ‬مليارا‭ ‬لإنقاذ‭ ‬مستشفيات‭ ‬البيضاء

منذ 3 دقائق
مشروع‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عجل‭ ‬بإصلاح‭ ‬مستشفيات‭(‬أرشيف‭)‬
مجلس‭ ‬العمالة‭ ‬يمول‭ ‬عمليات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬ويشيد‭ ‬مركزين‭ ‬جديدين‭ ‬للقرب يشرع‭ ‬مجلسا‭ ‬عمالة‭ ‬البيضاء‭ ‬وجهة‭ ‬البيضاء‭- ‬سطات،‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬عروض‭ ‬مشاريع‭ ‬توسيع‭ ‬أربعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬إقليمية‭ ‬بالعمالة‭ ‬وتجهيزها‭ ‬بالمعدات‭ ‬وأجهزة‭ ‬الكشف،‭ ‬ثم‭ ‬العروض‭ ‬الخاصة‭ ‬بتشييد‭ ‬مركزين‭ ‬جديدين‭ ‬للقرب،‭ ‬بكلفة‭ ‬إجمالية‭ ‬لهما‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭.‬أكمل القراءة »


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