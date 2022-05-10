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الصباح الفني

أيام‭ ‬الرباط‭ ‬الإبداعية

منذ 16 ثانية
إدريس‭ ‬القري‭ (‬خاص‭)‬
قال‭ ‬إدريس‭ ‬القري،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لأيام‭ ‬الرباط‭ ‬الإبداعية‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إن‭ ‬التظاهرة،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬من‭ ‬سادس‭ ‬عشر‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬واحد‭ ‬وعشرين‭ ‬منه‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬الإبداعية‭ ‬لعاصمة‭ ‬الثقافة‭ ‬والأنوار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬حافل‭ ‬يتضمن‭ ‬محاضرات‭ ‬ومعارض‭ ‬وورشات‭ ‬وموائد‭ ‬مستديرة‭.‬ ‭”‬صممت‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬لتكون‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬الحذق‭أكمل القراءة »


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