الصباح الفني
أيام الرباط الإبداعية
قال إدريس القري، المدير الفني لأيام الرباط الإبداعية ل”الصباح” إن التظاهرة، التي سيتم تنظيمها من سادس عشر ماي الجاري إلى واحد وعشرين منه ترمي إلى تسليط الضوء على القوى الإبداعية لعاصمة الثقافة والأنوار، من خلال برنامج حافل يتضمن محاضرات ومعارض وورشات وموائد مستديرة. ”صممت هذه الأيام لتكون دليلا على الحذقأكمل القراءة »
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