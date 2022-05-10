اذاعة وتلفزيون
“زهر الباتول” على “دوزيم”
يلتقي مشاهدو القناة الثانية اليوم (الثلاثاء) على الساعة الحادية عشرة مع أحداث مسلسل “زهر الباتول” من بطولة سلمى رشيد وربيع القاطي وإخراج هشام الجباري. وتقمصت سلمى رشيد في المسلسل شخصية “الباتول” التي وافقت على الزواج من “ناصر”، رجل قليل الكلام ومتحفظ، يشغل منصب قائد بتافيلالت، لتساعد والدها وتحميه، لكنها معأكمل القراءة »
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