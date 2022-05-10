ملف عـــــــدالة
معاناة بسبب بطش”بزناس”
نظرت غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة، في العديد من القضايا المتعلقة بجرائم لها ارتباط بالشذوذ الجنسي، تحول فيها ضحايا إلى جناة بعد تورطهم في جرائم قد تصل إلى القتل، إما بهدف الانتقام من المعتدين عليهم جنسيا أو نتيجة صحوة ضمير بعد علاقة جنسية شاذة. واهتز إقليم الجديدة، أخيرا، على وقع جريمةأكمل القراءة »
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