حوادث
مكافأة لاعتقال قاتل مغربية بهولندا
أصدرت السلطات القضائية الهولندية، مذكرة بحث واعتقال، في حق شخص يبلغ من العمر 30 عاما، يشتبه تورطه في اختطاف وتصفية المغربية (ن .ج). وحسب تحقيقات الشرطة فإن المشتبه فيه “خ. ل»، يعتبر ناشطا رئيسيا ضمن شبكات الاتجار في الكوكايين في هولندا وبلجيكا. ورصدت النيابة العامة 75 ألف أورو، مكافأة لمنأكمل القراءة »
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