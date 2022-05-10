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نهاية مأساوية لفرنسي
اعتاد إدخال شباب لممارسة الجنس عليه قبل أن يقرر اثنان منهم قتله طمعا في أمواله من بين الجرائم البشعة التي هزت الرأي العام الوطني بسبب الشذوذ الجنسي، الجريمة التي راح ضحيتها فرنسي يبلغ 68 عاما، أستاذ متقاعد بالبعثة الفرنسية بمكناس، بعدما عثر عليه، مقتولا ببهو الفيلا التي يقطنها بحي المنزهأكمل القراءة »
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