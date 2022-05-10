مجتمع
لقاءات “بورتنيت” في ماي
تنظم “بورتنيت. ما”، بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ ووكالة التنمية الرقمية، الجمعة المقبل، نسخة جديدة للقاءات الرقمية حول موضوع: “الرقمنة من أجل إفريقيا مترابطة ومتكاملة”. ويأتي هذا اللقاء على بعد أيام من الذكرى الأولى من الإعلان عن منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ 1 يناير 2021، إذ ستمكنأكمل القراءة »
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