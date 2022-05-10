حوادث
إحباط تهريب “قرقوبي” بـ”درون”
علمت “الصباح” أن عملية نفذتها عناصر الأمن بالفنيدق، مكنت من إحباط تهريب الأقراص المهلوسة، اعتمادا على طائرة متحكم فيها عن بعد انطلاقا من سبتة المحتلة. وفي تفاصيل هذه العملية ذكرت مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بالفنيدق، تمكنت زوال أول أمس (الأحد)، من إجهاض تهريب شحنة منأكمل القراءة »
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