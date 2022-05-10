ملف عـــــــدالة
شـذوذ بلـون الـدم
جرائم قتل مروعة بسبب “الحكرة” والاستغلال تسبب الشذوذ الجنسي في إزهاق أرواح في عدة جرائم وحوادث مروعة بعدما عكرت الغيرة والخذلان والاستغلال المتكرر و”الحكرة”، صفاء علاقات حميمية شاذة منبوذة مجتمعيا، انتهت نهاية مأساوية تلونت فيها بلون الدم في أماكن متفرقة ولحظات غضب فارت فيها الأعصاب والتهبت لتحرق الفاعل والمفعول فيه.أكمل القراءة »
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