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13 طعنة دفاعا عن الشرف

منذ 24 ثانية
المتهم اقترض أموالا بفائدة من الضحية الذي استغل عجزه وحاول ممارسة الجنس عليه تسجل من حين لآخر العديد من جرائم القتل، بسبب الشذوذ الجنسي، كحالة “أحمد” الذي ساوره الاعتقاد في أول الأمر، أن مغادرته كرسي الدراسة، والالتحاق بالمجال التجاري، سيسهلان له معانقة الحياة، وتوفير متطلباته المتزايدة ، قبل أن يجد نفسهأكمل القراءة »


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