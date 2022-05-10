حوادث
مواجهات دامية بين “إلترات” وأمنيين
أفرادها متورطون في تبادل العنف مع خصومهم قبل الاعتداء على عناصر الشرطة لتفادي الاعتقال أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، في الساعات الأولى، من صباح أول أمس (الأحد)، بعناصر إلترات، متورطة في ارتكاب أعمال إجرامية تتمثل في تبادل العنف وإثارة الفوضى بالشارع العام والاعتداء على أفراد الشرطة. وحسب مصادرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا