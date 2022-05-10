اذاعة وتلفزيون
“البيت بيتي” في “شاهد VIP”
كشفن الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن بعض تفاصيل مسلسله الجديد “البيت بيتي”، الذي سيعرض على منصة “شاهد VIP” خلال الأيام المقبلة. ونشر كريم الملصق الرسمي للمسلسل، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وظهر أبطال المسلسل الثلاثة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، وميرنا جميل، بشكل يعكسأكمل القراءة »
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