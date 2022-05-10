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وطنية

قطار‭ “‬المبادرة‭” ‬يدوس‭ ‬عقارات‭ ‬بالبيضاء

منذ 11 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬دورة‭ ‬مجلس‭ ‬المدينة‭ (‬أحمد‭ ‬جرفي‭)‬
إحصاء‭ ‬أولي‭ ‬يحصر‭ ‬150‭ ‬رسما‭ ‬عقاريا‭ ‬جماعيا‭ ‬شيدت‭ ‬عليها‭ ‬مرافق‭ ‬ومراكز‭ ‬ومؤسسات‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬أصحابها وصل‭ ‬عدد‭ ‬المشاريع‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬البشرية‭ ‬والمقامة‭ ‬على‭ ‬أملاك‭ ‬خاصة‭ ‬للجماعة‭ ‬الحضرية‭ ‬للبيضاء،‭ ‬دون‭ ‬علمها،‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬مشروعا‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬عمالة‭ ‬مقاطعات،‭ ‬حسب‭ ‬إحصاء‭ ‬أولي‭.‬ وتفاجأ‭ ‬أطر‭ ‬بمجلس‭ ‬مدينة‭ ‬البيضاء،‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تدقيق‭أكمل القراءة »


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