وطنية
قطار “المبادرة” يدوس عقارات بالبيضاء
إحصاء أولي يحصر 150 رسما عقاريا جماعيا شيدت عليها مرافق ومراكز ومؤسسات دون علم أصحابها وصل عدد المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية البشرية والمقامة على أملاك خاصة للجماعة الحضرية للبيضاء، دون علمها، إلى 150 مشروعا في 8 عمالة مقاطعات، حسب إحصاء أولي. وتفاجأ أطر بمجلس مدينة البيضاء، خلال عملية تدقيقأكمل القراءة »
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