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الرياضة

لقجع يحسم معركة ملعب النهائي

منذ 19 ثانية
الوداد تمسك بالقانون وضغوطات الأهلي لتحويله لملعب محايد باءت بالفشل كشفت مصادر متطابقة أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» حسمت في اختيار ملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، لنهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية، في انتظار الإعلان الرسمي عن ذلك. وينتظر أن يحتضن ملعب «دونور» النهائي للمرة الثانية على التوالي،أكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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