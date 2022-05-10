وطنية
تسريع وتيرة تنزيل الأمازيغية
سارعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى التوقيع على اتفاقية تعاون ومواكبة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وعقد الوزير محمد صديقي، رفقة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لقاء لتقديم الحصيلة وبرنامج العمل لتنزيل اللغةأكمل القراءة »
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