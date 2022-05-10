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يسار في جولة بكندا
بدأ الفكاهي يسار لمغاري جولته الفنية بكندا، التي انتقل إليها مباشرة بعد عيد الفطر، حيث يلتقي جمهوره من أبناء الجالية المغربية والعربية لمتابعة عرضه بعنوان “ولد الناس”. ونشر الفكاهي لمغاري على حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورا من بداية رحلته نحو كندا لحظات قبل ركوبه الطائرة، معلقا عليها بقوله “في الطريقأكمل القراءة »
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