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الصباح الفني

25‭ ‬مبدعا‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ “‬الشارقة‭ ‬القرائي‭”‬

منذ 19 ثانية
المخرج‭ ‬الأمريكي‭ ‬كايل‭ ‬بالدا‭ (‬خاص‭)‬
كتاب‭ ‬ومخرجون‭ ‬ورسامون‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭  ‬ تشهد‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ13‭ ‬من‭ “‬مهرجان‭ ‬الشارقة‭ ‬القرائي‭ ‬للطفل‭” ‬التي‭ ‬تنظمها‭ “‬هيأة‭ ‬الشارقة‭ ‬للكتاب‭”‬،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭ ‬مشاركة‭ ‬25‭ ‬كاتباً‭ ‬وروائياً‭ ‬ومخرجاً‭ ‬عالميا‭.‬ وسيكون‭ ‬زوار‭ ‬التظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ “‬كوّن‭ ‬كونك‭”‬،‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬7‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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