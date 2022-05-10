الصباح الفني
25 مبدعا عالميا في “الشارقة القرائي”
كتاب ومخرجون ورسامون في لقاءات مفتوحة مع الأطفال تشهد فعاليات الدورة الـ13 من “مهرجان الشارقة القرائي للطفل” التي تنظمها “هيأة الشارقة للكتاب”، في الفترة ما بين 11 إلى 22 ماي الجاري مشاركة 25 كاتباً وروائياً ومخرجاً عالميا. وسيكون زوار التظاهرة التي تحمل “كوّن كونك”، على موعد مع 7 منأكمل القراءة »
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