الرياضة
فصائل الرجاء تصعد
انتقدت الرئيس في وقفة أمام الوازيس وحملت المنخرطين مسؤولية إحداث التغيير صعدت الفصائل المساندة للرجاء الرياضي، من لهجتها تجاه المكتب المسير للنادي، مطالبة المنخرطين بتحمل المسؤولية، وإحداث التغيير، ومنتقدة طريقة تعاملهم مع الظروف الحالية التي يعيشها النادي. وأصدرت الفصائل بلاغا شديد اللهجة، نشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدأكمل القراءة »
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