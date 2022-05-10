وطنية
بلجيكا على طريق تأييد الحكم الذاتي
شخصيات سياسية ودبلوماسية ومدنية تطلق منصة لدعم المخطط المغربي بادرت شخصيات بلجيكية من مشارب مختلفة، إلى مبادرة إطلاق منصة لدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، بهدف دفع بروكسيل إلى اتخاذ موقف واضح لفائدة دعم الحكم الذاتي، على غرار دول أخرى مثل إسبانيا وألمانيا. وقال هوغ بايي، البرلماني الاشتراكي، ورئيسأكمل القراءة »
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