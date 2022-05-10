fbpx
وطنية

بلجيكا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تأييد‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي

منذ 11 ثانية
شخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬ودبلوماسية‭ ‬ومدنية‭ ‬تطلق‭ ‬منصة‭ ‬لدعم‭ ‬المخطط‭ ‬المغربي بادرت‭ ‬شخصيات‭ ‬بلجيكية‭ ‬من‭ ‬مشارب‭ ‬مختلفة،‭ ‬إلى‭ ‬مبادرة‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬لدعم‭ ‬المخطط‭ ‬المغربي‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬الصحراء،‭ ‬بهدف‭ ‬دفع‭ ‬بروكسيل‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬لفائدة‭ ‬دعم‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬إسبانيا‭ ‬وألمانيا‭.‬ وقال‭ ‬هوغ‭ ‬بايي،‭ ‬البرلماني‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬ورئيس‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة