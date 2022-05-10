الرياضة
كيروش يدخل سباق تدريب الأسود
أسبوع حاسم في تحديد مصير وحيد دخل البرتغالي كيروش، المدرب السابق للمنتخب المصري، سباق تدريب المنتخب الوطني، في حال حصل الانفصال عن البوسني وحيد خاليلوزيتش. وذكر مصدر مطلع، أن فيلاش بواش ليس الوحيد المرشح لتدريب الأسود، بل إن كيروش بدوره يتوفر على حظوظ لقيادة الأسود في مونديال قطر 2022. وحسب مصدرأكمل القراءة »
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