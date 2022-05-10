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مطالب بإحياء الثقافة بتاونات
لقاء “منتدى كفاءات الإقليم” مع بنسعيد لتطوير البنيات والموروث المحلي طالب “منتدى كفاءات إقليم تاونات” محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل بإعادة فتح مندوبيات بتاونات تابعة للوزارة تم إغلاقها في وقت سابق، كما تقدم بمجموعة من المقترحات والحلول من أجل النهوض بمجال الثقافة وتطوير بنياته. وقدم إدريس الوالي، المنسقأكمل القراءة »
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